«Вест Хэм» хочет подписать защитника «Челси» до конца недели

Лондонский «Вест Хэм» старается побыстрее завершить сделку по трансферу защитника «Челси» Эмерсона Палмьери. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «молотобойцы» хотят объявить о трансфере до конца недели.

Ранее команда Дэвида Мойеса согласовала с «Челси» условия трансфера. Сумма сделки должна составить около 20 миллионов евро. В данный момент «Вест Хэм» пытается удовлетворить личные запросы футболиста, которые пока являются главным камнем преткновения.

Напомним, что за три первых тура Английской премьер-лиги «Вест Хэм» не смог набрать ни одного очка. Более того, в этих поединках «молотобойцы» не забили ни одного гола.