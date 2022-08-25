Помимо «Интера» в Чалобе заинтересован другой топ-клуб Серии А

Защитник «Челси» Трево Чалоба заинтересовал ещё один клуб из итальянской Серии А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин попал на радары действующего чемпиона страны в лице «Милана».

Напомним, что в футболисте также заинтересованы прямые конкуренты «россонери» – «Интер». Если говорить о других странах, англичанина хочет заполучить немецкий «РБ Лейпциг».

Сам Чалоба хочет отправиться в клуб, который гарантирует ему игровое время. Сейчас в «Милане» образовалась связка защитников между Пьером Калюлю и Фикайо Томори. Эти футболисты крайне редко подвергаются ротации.