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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Помимо «Интера» в Чалобе заинтересован другой топ-клуб Серии А

 
25 Августа 2022 • 09:34 Комментировать (1)
Лацио
...
Интер Милан
1 4.00 X 3.85 2 1.85
26.08 21:45

Защитник «Челси» Трево Чалоба заинтересовал ещё один клуб из итальянской Серии А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин попал на радары действующего чемпиона страны в лице «Милана».

Напомним, что в футболисте также заинтересованы прямые конкуренты «россонери» – «Интер». Если говорить о других странах, англичанина хочет заполучить немецкий «РБ Лейпциг».

Сам Чалоба хочет отправиться в клуб, который гарантирует ему игровое время. Сейчас в «Милане» образовалась связка защитников между Пьером Калюлю и Фикайо Томори. Эти футболисты крайне редко подвергаются ротации.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Челси Трево Чалоба Трансферы футбола - лето 2022
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ЛАЦИО ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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KENIG
25 Августа 2022 в 10:35
120 млн евро и Милан пусть забирает
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