Кавазашвили — о Захаряне в «Челси»: «Пусть бежит туда, пока есть такая возможность!»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб сделал «бело-голубым» предложение о покупке 19-летнего россиянина в размере 15 миллионов евро. В такую же сумму Захаряна оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

Ветеран поддержал возможный трансфер, отметив, что переход в «Челси» — прекрасный шаг для Захаряна.

«Пусть бежит туда, пока есть такая возможность! Если «Челси» после трансфера отдаст его в аренду, то ничего страшного — он сможет развиваться в других топ-лигах», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» пять матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.