Эмерсон прошёл медосмотр перед переходом в «Вест Хэм»

Защитник «Челси» Эмерсон успешно прошёл медосмотр перед своим трансфером в «Вест Хэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, осталось лишь подписать бумаги и дождаться официального объявления итальянца в качестве игрока «молотобойцев».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 15,3 миллионов евро. Также «синие» смогут получить ещё 2,3 миллиона в виде бонусов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 14 миллионов евро.

Минувший сезон 28-летний защитник провёл в «Лионе» на правах аренды, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в 36 проведённых матчах за французский клуб.