Хаверц: «Стиль игры Стерлинга очень подходит «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о новичке команды Рахиме Стерлинге, которого купили в летнее трансферное окно у «Манчестер Сити». В прошедшем туре вингер отметился двумя голами в матче с «Лестером» (2:1).

«Мне приятно играть с Рахимом в одной команде. У Стерлинга огромный опыт, он очень подвижен на поле. Это помогает, когда рядом с тобой такие опытные футболисты. Его стиль игры очень подходит «Челси», - передает слова немецкого форварда таблоид Daily Mail.

«Челси» приобрел Стерлинга за 56 миллионов евро. Лондонский клуб заключил с 27-летним вингером пятилетнее трудовое соглашение.