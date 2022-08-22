«Челси» и «Вест Хэм» полностью согласовали трансфер Эмерсона

«Челси» и «Вест Хэм» пришли к полному соглашению по переходу защитника «синих» Эмерсона в стан «молотобойцев», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 13 миллионов фунтов (примерно 15,3 миллионов евро) плюс два миллиона фунтов (2,3 миллиона евро) «Челси» сможет получить в виде бонусов. Сам футболист подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.

Минувший сезон 28-летний защитник провёл на правах аренды в «Лионе», отметившись одним голом и двумя результативными передачами в 29 матчах французской Лиги 1.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 14 миллионов евро.