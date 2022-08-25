Роджерс: «Когда Фофана вернётся в состав? Посмотрим, как всё сложится после трансферного окна»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подтвердил, что защитник Уэсли Фофана не примет участие в ближайшем матче против «Челси», который состоится в субботу в 17:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж».

«Ждём ли мы 4 предложения от «Челси»? Не знаю, я не думаю об этом. Не хочу терять свою энергию на такие вещи. Когда Фофана вернётся в состав? Посмотрим, как всё сложится после закрытия трансферного окна», – сказал Роджерс на пресс-конференции.

Напомним, что «Лестер» хочет выручить за Фофана сумму в районе 90 миллионов евро. Это сделает француза самым дорогим защитником в истории.