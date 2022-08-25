Трапп: «Я получил предложение от «Манчестер Юнайтед»

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп признался, что получил предложение от «Манчестер Юнайтед». Ранее в прессе ходили слухи, что «красные дьяволы» хотят видеть немца в роли сменщика Давида де Хеа.

«Я получил письменное предложение от «Манчестер Юнайтед» – топ-клуба мирового уровня. Вчера я уведомил всех, что принял решение остаться в «Айнтрахте», – написал Трапп в социальных сетях.

Напомним, что после отказа Траппа главным кандидатом на роль второго номера «Манчестер Юнайтед» стал Мартин Дубравка из «Ньюкасла».

Ранее клуб покинул воспитанник Дин Хендерсон, который отправился на правах аренды в «Ноттингем Форест».