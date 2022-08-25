Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Трапп: «Я получил предложение от «Манчестер Юнайтед»

 
25 Августа 2022 • 10:45 Комментировать
Челси
...
Лестер
1 1.40 X 4.90 2 7.70
27.08 17:00

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп признался, что получил предложение от «Манчестер Юнайтед». Ранее в прессе ходили слухи, что «красные дьяволы» хотят видеть немца в роли сменщика Давида де Хеа.

«Я получил письменное предложение от «Манчестер Юнайтед» – топ-клуба мирового уровня. Вчера я уведомил всех, что принял решение остаться в «Айнтрахте», – написал Трапп в социальных сетях.

Напомним, что после отказа Траппа главным кандидатом на роль второго номера «Манчестер Юнайтед» стал Мартин Дубравка из «Ньюкасла».

Ранее клуб покинул воспитанник Дин Хендерсон, который отправился на правах аренды в «Ноттингем Форест».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
10:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» сообщил Антони, что готовит новое предложение по его трансферу
10:45 · Англия. Премьер-лига
Трапп: «Я получил предложение от «Манчестер Юнайтед»
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал трансферную цель за 50 миллионов евро
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Барселона» сегодня проведут очередную встречу по Обамеянгу
09:51 · Англия. Премьер-лига
Исак прибыл в Великобританию, чтобы завершить переход в «Ньюкасл»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» обратилась к Гвардиоле 1
09:34 · Англия. Премьер-лига
Помимо «Интера» в Чалобе заинтересован другой топ-клуб Серии А 1
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться полузащитником «Челси»
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на одноклубника Лунёва и Азмуна
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на футболиста сборной Бразилии
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» нацелился на игрока «Тоттенхэма», попавшего в немилость Конте
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил игрока «Роме»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продаст игрока, на которого не рассчитывает Артета
07:57 · Англия. Премьер-лига
Валенсия: «Главная проблема Роналду - существование Месси» 2
06:54 · Англия. Премьер-лига
Игрок «ПСЖ» готов перейти в клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем