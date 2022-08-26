Гранат считает, что «Динамо» не стоит отпускать Захаряна в «Челси»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб сделал динамовцам предложение о покупке 19-летнего футболиста в размере 15 миллионов евро. Именно в такую сумму оценивает молодого россиянина авторитетный портал Transfermarkt.

По мнению Граната, если «бело-голубые» планируют бороться за высокие места по итогам текущего розыгрыша РПЛ, то им не стоит отпускать своего лидера в другую команду. Кроме того, экс-динамовец согласился с тем, что Захаряну будет трудно проявить себя в Англии.

«Для самого Арсена переход в «Челси» — это огромный шаг вперёд. Ему будет сложно не из-за неприязни к русским людям, а из-за уровня футбола в Англии. Там очень высокие скорости, поэтому Захаряну будет непросто», — цитирует Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Динамо» пять матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативные передачами.