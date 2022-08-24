«Челси» не сдаётся в борьбе за Фофана

Лондонский «Челси» не намерен оставлять попытки заполучить защитника «Лестера» Уэсли Фофана. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на отклонённое вчерашнее предложение, «синие» продолжат борьбу за француза.

Напомним, что вчера «Лестер» отказался продавать Фофана за сумму в районе 80 миллионов евро. Сам футболист мечтает о переходе в «Челси» и делает всё ради осуществления трансфера. Именно поэтому сделка ещё выглядит вероятной.

Фофана в данный момент тренируется с дублем «Лестера». Француз вряд ли сыграет на этих выходных в матче четвёртого тура АПЛ против «Челси», который состоится на «Стэмфорд Бридж».