Фофана отправили тренироваться с дублем «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отправил центрального защитника Уэсли Фофана тренироваться с дублем. По информации от The Athletic, наставник «лис» сделал это после того, как француз опоздал на одну из тренировок.

Фофана своим поведением пытался показать, что его уже не волнует «Лестер». Защитник всеми силами пытается продвинуть свой переход в «Челси». Вчера «лисы» отклонили очередное предложение «синих», которое составило 80 миллионов евро + бонусы.

Роджерс хочет, чтобы ситуация с Фофана прояснилась как можно скорее. Напомним, что уже на этих выходных «Лестеру» предстоит сыграть на выезде с «Челси».