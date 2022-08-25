У «Арсенала» появился конкурент в борьбе за Тилеманса

У лондонского «Арсенала» появился конкурент в борьбе за полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, бельгийца также хочет заполучить «Ливерпуль».

Отмечается, что мерсисайдский клуб рассматривает множество вариантов для усиления полузащиты. Одной из опций является Тилеманс, у которого как раз через год истекает соглашение с «Лестером».

Напомним, что Тилеманса на прошлых выходных оставили вне заявки на матч АПЛ с «Саутгемптоном», так как игрок просит у руководства отпустить его до конца трансферного окна. Если переход в топ-клуб не состоится этим летом, то уже через год бельгиец точно уйдёт на повышение на правах свободного агента.