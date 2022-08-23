«Интер» договорился с «Лацио» по Ачерби, но хочет прояснить ситуацию с Чалобой

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, миланцы имеют договорённость с римским клубом об аренде 34-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Однако «Интер» сначала хочет понять, отпустит ли в аренду Трево Чалобу «Челси», в котором «чёрно-синие» также заинтересованы.

В минувшем сезоне Ачерби провёл в составе «Лацио» 36 матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи.

23-летний Чалоба провёл за лондонцев 30 встреч, в которых имеет такую же статистику, что и опытный итальянец.