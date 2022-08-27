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«Челси» рассчитывает объявить о трансфере Фофана на этих выходных

 
27 Августа 2022 • 09:33 Комментировать
Челси
...
Лестер
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Через 6 ч. 54 мин.

Лондонский «Челси» надеется объявить о переходе защитника «Лестера» Уэсли Фофана до конца выходных. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовывают последние детали и бумажную работу.

Фофана подпишет с «Челси» контракт до 2028 года. Француз сыграл большую роль в этом трансфере, так как без его желания уйти «Лестер» вряд ли бы согласился расстаться с ним этим летом.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс перевёл Фофана тренироваться в дубль, ведь был недоволен его профессионализмом. По сведениям источника, переход в «Челси» является мечтой для 22-летнего Уэсли.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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