«Динамо» может продать Захаряна, но при этом не получить за него деньги

Мы уже сообщали о том, что «Челси» заинтересовался услугами Арсена Захаряна, который может стать игроком лондонского клуба. Однако москвичам в этой сделке следует быть крайне внимательными - их банально могут «кинуть», считает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

- Пусть они продают нам Арсена за 15 мультов, а мы такие — да, ок. Он приезжает, мы перечисляем деньги в местную федерацию (там у них так заведено)... А дальше многомесячный ступор и бабки подвисли. Все потому, что федерации не дают добро на перевод. Сорян, - пишет автор канала (орфография сохранена).

Напомним, что в марте Захарян вошел в число десяти самых дорогих футболистов в мире не старше 18 лет, но сейчас ему уже 19.