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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» может продать Захаряна, но при этом не получить за него деньги

 
26 Августа 2022 • 00:38 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Мы уже сообщали о том, что «Челси» заинтересовался услугами Арсена Захаряна, который может стать игроком лондонского клуба. Однако москвичам в этой сделке следует быть крайне внимательными - их банально могут «кинуть», считает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

- Пусть они продают нам Арсена за 15 мультов, а мы такие — да, ок. Он приезжает, мы перечисляем деньги в местную федерацию (там у них так заведено)... А дальше многомесячный ступор и бабки подвисли. Все потому, что федерации не дают добро на перевод. Сорян, - пишет автор канала (орфография сохранена).

Напомним, что в марте Захарян вошел в число десяти самых дорогих футболистов в мире не старше 18 лет, но сейчас ему уже 19.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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Сегодня, 26 Августа
00:38 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может продать Захаряна, но при этом не получить за него деньги
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