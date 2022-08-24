«Челси» требует у «Интера» два миллиона евро за аренду Чалобы

Лондонский «Челси» озвучил миланскому «Интеру» свои условия аренды центрального защитника Трево Чалобы. По информации от журналиста Фабрицио Биазина, «синие» одолжат «нерадзурри» своего воспитанника за два миллиона евро.

«Интер» пока раздумывает над тем, стоит ли ему заключать сделку. Миланский клуб хочет включить опцию выкупа, но «синие» пока не заинтересованы в этом, так как руководство клуба рассчитывает на футболиста в будущем.

В прошлом сезоне Чалоба забил 3 гола в Английской премьер-лиге. Также англичанин отметился одним мячом в Лиге чемпионов.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку уже посоветовал бывшему партнёру по «Челси» последовать за ним на «Джузеппе Меацца».