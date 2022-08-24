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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» требует у «Интера» два миллиона евро за аренду Чалобы

 
24 Августа 2022 • 12:44 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
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26.08 21:45

Лондонский «Челси» озвучил миланскому «Интеру» свои условия аренды центрального защитника Трево Чалобы. По информации от журналиста Фабрицио Биазина, «синие» одолжат «нерадзурри» своего воспитанника за два миллиона евро.

«Интер» пока раздумывает над тем, стоит ли ему заключать сделку. Миланский клуб хочет включить опцию выкупа, но «синие» пока не заинтересованы в этом, так как руководство клуба рассчитывает на футболиста в будущем.

В прошлом сезоне Чалоба забил 3 гола в Английской премьер-лиге. Также англичанин отметился одним мячом в Лиге чемпионов.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку уже посоветовал бывшему партнёру по «Челси» последовать за ним на «Джузеппе Меацца».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трево Чалоба Трансферы футбола - лето 2022
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