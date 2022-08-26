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«Вест Хэм» и «Лион» сегодня проведут очередную встречу по трансферу Пакета

 
26 Августа 2022 • 09:35 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета всё ещё может оказаться в лондонском «Вест Хэме». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы пока не договорились между собой, но сегодня запланирована новая встреча, чтобы согласовать сделку.

Сам Пакета был бы не против присоединиться к команде Дэвида Мойеса. «Вест Хэм» сейчас работает над тем, чтобы согласовать сделку как можно быстрее. При этом сообщается, что «Лион» является очень сложным переговорщиком.

Напомним, что Пакета ранее был интересен другому лондонскому клубу – «Арсеналу». В новом сезоне французской Лиги 1 бразилец не отметился ни одним голевым действием в двух матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Лукас Пакета Трансферы футбола - лето 2022
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