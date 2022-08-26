Орещук посоветовал Захаряну не переходить в «Челси»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника московской команды Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что «синие» уже сделали предложение «Динамо» о покупке 19-летнего россиянина. Ожидается, что стоимость трансфера составит 15 миллионов евро, а сам футболист подпишет шестилетний контракт с английским клубом.

Орещук усомнился в том, что молодой полузащитник сможет успешно себя проявить в составе гранда АПЛ.

«Не стоит Захаряну переходить в «Челси». Я сомневаюсь, что он там заиграет. Однозначно его будут отдавать в аренду. В наше время непонятно, куда лучше ехать, где тебя лучше примут. Если такой вариант был бы полгода назад, то, конечно, стоило попробовать, а сейчас я не думаю, что это надо делать», — приводит слова Орещука Metaratings.

Также специалист отметил, что Захаряну больше бы подошёл чемпионат Испании, нежели Англия.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.