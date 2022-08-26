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Сёмин: «Меня не удивляет интерес «Челси» к Захаряну»

 
26 Августа 2022 • 14:22 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 3 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению специалиста, вероятный трансфер пойдёт на пользу всем сторонам, а сам Захарян сможет прославлять российский футбол в Европе, как это в своё время делал Андрей Аршавин, выступая за лондонский «Арсенал».

«Меня не удивляет интерес «Челси» к Захаряну. О нём давно известно, что это большой талант. Если трансфер состоится, то это будет хорошо для всех сторон», — цитирует Сёмина Sport24.

Ранее сообщалось, что 19-летний полузащитник подпишет с лондонским клубом шестилетнее соглашение с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон. «Челси» уже предложил «бело-голубым» 15 миллионов евро за талантливого игрока. Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Юрий Сёмин Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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