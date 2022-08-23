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Чалоба – приоритетная цель «Интера» на позицию центрального защитника

 
23 Августа 2022 • 11:17 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
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26.08 21:45

Защитник «Челси» Трево Чалоба считается приоритетной целью для миланского «Интера» на усиление обороны. По информации от La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» больше отдаёт предпочтение англичанину, нежели Франческо Ачерби.

Отмечается, что сделка может состояться на правах аренды. При этом «Челси» не намерен включать опцию выкупа. Бывший партнёр Чалобы в лице Ромелу Лукаку активно уговаривает игрока перейти в миланский клуб.

Напомним, что Чалоба прошлый сезон провёл в составе «Челси», хотя клуб изначально планировал отдать его в аренду. 23-летний Трево сумел забить за клуб 4 гола во всех турнирах, включая мяч в ворота туринского «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трево Чалоба Трансферы футбола - лето 2022
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