«Челси» сделал предложение «Динамо» по Захаряну

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Руководство «Челси» уже отправило «Динамо» предложение по 19-летнему хавбеку, о чём сообщил авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Согласно данным «СЭ», в контракте российского футболиста прописаны отступные для европейских клубов, равные 15 млн евро. Этим пунктом и намерен воспользоваться лондонский гранд.

Арсен Захарян провёл 47 матчей в Российской премьер-лиге, записав себе в актив 11 забитых мячей и 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.