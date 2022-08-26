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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Челси» сделал предложение «Динамо» по Захаряну

 
26 Августа 2022 • 00:04 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
27.08 15:00

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Руководство «Челси» уже отправило «Динамо» предложение по 19-летнему хавбеку, о чём сообщил авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Согласно данным «СЭ», в контракте российского футболиста прописаны отступные для европейских клубов, равные 15 млн евро. Этим пунктом и намерен воспользоваться лондонский гранд.

Арсен Захарян провёл 47 матчей в Российской премьер-лиге, записав себе в актив 11 забитых мячей и 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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