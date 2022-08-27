​Стерлинг открыл счёт голам за «Челси»

В субботу «Челси» проводит домашний матч Английской премьер-лиги против «Лестера». Открыть счёт лондонской команде удалось в начале второго тайма. Результативный удар с подступов к чужой штрафной площади нанёс Рахим Стерлинг.

Для Стерлинга это первый гол в футболке «Челси». Лондонский клуб форвард усилил в летнее трансферное окно, перебравшись из «Манчестер Сити».

Следить за развитием событий в матче между «Челси» и «Лестером» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Стоит отметить, что с 28-й минуты команда Томаса Тухеля играет вдесятером после удаления Конора Галлахера.