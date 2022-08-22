«Арсенал» до закрытия окна хочет провернуть трансфер Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс всё ещё может оказаться в «Арсенале» в это трансферное окно. Как рапортует в социальных сетях журналист Саша Тавольери, «канониры» готовят второе предложение по бельгийцу.

Отмечается, что следующая неделя станет ключевой в переговорах по трансферу. У Тилеманса остался всего год по контракту, но футболист хотел бы покинуть «Лестер» уже сейчас.

Напомним, что помимо Тилеманса «Лестер» также может потерять своего центрального защитника Уэсли Фофана, за которым охотится «Челси». Оба игрока пропустили последний матч своей команды против «Саутгемптона», так хотят покинуть «Кинг Пауэр Стэдиум».