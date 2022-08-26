Стал известен срок контракта Захаряна с «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в своей завершающей стадии. Ожидается, что контракт 19-летнего россиянина с лондонским клубом будет рассчитан до 2028 года.

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что после перехода в «Челси» полузащитник может остаться в своём нынешнем клубе на правах аренды ещё на сезон.

В текущем розыгрыше РПЛ Захарян провёл в составе «бело-голубых» пять матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.