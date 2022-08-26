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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц: «В Англии сложно играть нападающего, но думаю, в последние месяцы я хорошо справлялся»

 
26 Августа 2022 • 14:02 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Нападающий «Челси» Кай Хаверц признался, что в АПЛ довольно сложно выступать на позиции нападающего. Тем не менее, немец считает, что неплохо справляется в последние месяцы. 23-летний футболист за последние 32 матча в чемпионате отметился 8 голами.

«В Англии сложно играть нападающего, но думаю, в последние месяцы я хорошо справлялся. Игру с «Лидсом» нельзя назвать удовлетворительной, но я усердно работаю, чтобы с каждым днём становится всё лучше», – цитирует Хаверца официальный сайт «Челси».

Напомним, что Хаверц выступает за «Челси» с лета 2020 года – именно тогда лондонский клуб приобрёл его у леверкузенского «Байера».

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Челси Кай Хаверц
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