Хаверц: «В Англии сложно играть нападающего, но думаю, в последние месяцы я хорошо справлялся»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц признался, что в АПЛ довольно сложно выступать на позиции нападающего. Тем не менее, немец считает, что неплохо справляется в последние месяцы. 23-летний футболист за последние 32 матча в чемпионате отметился 8 голами.

«В Англии сложно играть нападающего, но думаю, в последние месяцы я хорошо справлялся. Игру с «Лидсом» нельзя назвать удовлетворительной, но я усердно работаю, чтобы с каждым днём становится всё лучше», – цитирует Хаверца официальный сайт «Челси».

Напомним, что Хаверц выступает за «Челси» с лета 2020 года – именно тогда лондонский клуб приобрёл его у леверкузенского «Байера».