Линекер – о трансфере Фофана: «Поздравляю болельщиков «Челси», вы получили одного из самых перспективных защитников в мире»

Бывший нападающий «Лестера» Гари Линекер прокомментировал переход Уэсли Фофана в «Челси». Напомним, ряд авторитетных источников ранее сообщил о том, что француз отправится на «Стэмфорд Бридж» за сумму в районе 85 миллионов евро.

«Очень жаль терять Фофана. Каждый игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому у меня нет к нему претензий. Поздравляю болельщиков «Челси». Вы получили одного из самых перспективных защитников в мире. Да, настолько высоко я его оцениваю», – написал Линекер в социальных сетях.

Напомним, что «Челси» и «Лестер» сегодня сыграют между собой на «Стэмфорд Бридж». Игра стартует в 17:00 по московскому времени.