«Челси» даже в меньшинстве разобрался с «Лестером»

Матч четвёртого тура Премьер-лиги против «Лестера» непросто складывался для «Челси». Конор Галлахер был удален с поля на 28-й минуте, но даже в меньшинстве лондонцы добились своего. В начале второго тайма Рахим Стерлинг отметился дебютным голом, с линии штрафной перебросив голкипера. Позже Рис Джеймс опасно прострелил к линии вратарской, и там Стерлинг сыграл на опережение. Интригу вернул Харви Барнс плотным ударом в ближний угол, но победа была за «Челси» - 2:1.
«Синие» шестые, их соперник предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Стерлинг Рахим47'
|(2:0) Стерлинг Рахим63'
|66'Барнс Харви (2:1)
Менди Эдуар•Джеймс Рис II•Чалоба Трево•Силва Тьяго•Кукурелья Марк90' (Чилуэлл Бен (90') •Галлахер Конор 22'• 28'Жоржиньо II75' (Пулишич Кристиан (75') •Лофтус-Чик Рубен•Маунт Мэйсон46' (Аспиликуэта Сесар (46') •Хаверц Кай• 90'Стерлинг Рахим75' (Ковачич Матео (75')
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Эванс Джонни•Джастин Джеймс•Сумаре Бубакари55' (Ихеаначо Келечи (55') •Прат Деннис 40'55' (Перес Айосе (55') •Тилеманс Юри89' (Ндиди Уилфред (89') •Дьюсбери-Холл Кирнан• 31'Барнс Харви•Варди Джейми
27 августа. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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