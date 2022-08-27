«Челси» даже в меньшинстве разобрался с «Лестером»

Матч четвёртого тура Премьер-лиги против «Лестера» непросто складывался для «Челси». Конор Галлахер был удален с поля на 28-й минуте, но даже в меньшинстве лондонцы добились своего. В начале второго тайма Рахим Стерлинг отметился дебютным голом, с линии штрафной перебросив голкипера. Позже Рис Джеймс опасно прострелил к линии вратарской, и там Стерлинг сыграл на опережение. Интригу вернул Харви Барнс плотным ударом в ближний угол, но победа была за «Челси» - 2:1.

«Синие» шестые, их соперник предпоследний.