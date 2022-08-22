«Челси» ворвался в гонку за футболистом «Ромы»

Лондонский «Челси» включился в гонку за нападающим «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает издание Football Italia.

Сообщается, что «Челси» намерен обойти соседей из «Тоттенхэма», а также туринский «Ювентус» в борьбе за молодого футболиста. «Джаллоросси» будут готовы отпустить игрока за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло готов продлить контракт с «Ромой». Действующее соглашение футболиста с командой Жозе Моуринью рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне Дзаньоло помог «Роме» выиграть Лигу конференций, забив в финале победный мяч в ворота роттердамского «Фейеноорда».