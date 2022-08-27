«Милан» лидирует в гонке за Чалобой

«Милан» опережает «РБ Лейпциг» и соседей из «Интера» в гонке за защитником «Челси» Трево Чалобой. По информации от журналиста Антонио Витьелло, у «россонери» в данный момент самые высокие шансы на трансфер.

Отмечается, что сделка будет оформлена на правах аренды без права выкупа. Напомним, что подобным образом «Милан» в своё время заполучил другого воспитанника «Челси» – Фикайо Томори.

Сам Чалоба хотел бы перейти в «Интер». Англичанин не уверен, что получит на «Сан-Сиро» много игрового времени, учитывая, что в основе команды образовалась крепкая связка защитников между Томори и Калюлю.