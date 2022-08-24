Хаверц отреагировал на слухи о переходе в «Баварию»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц прокомментировал интерес со стороны мюнхенской «Баварии». Напомним, что немецкий клуб ранее хотел пригласить молодого форварда на замену Роберту Левандовски, который перешёл в «Барселону».

«Я видел эти новости в социальных сетях. Я совсем ничего не могу сказать по этому поводу, потому что ничего и не было. Никаких переговоров я не вёл», – цитирует Хаверца журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Напомним, что Хаверц перебрался в «Челси» два года назад из леверкузенского «Байера». В своём дебютном сезоне нападающий выиграл с клубом Лигу чемпионов, забив победный гол в финале против «Манчестер Сити».