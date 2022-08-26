Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может остаться в своём нынешнем клубе на правах аренды после перехода в «Челси».

Арендное соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что лондонцы предложили московскому клубу за 19-летнего россиянина 15 миллионов евро. В такую же сумму оценивается и рыночная стоимость молодого игрока.

В текущем розыгрыше РПЛ Захарян провёл пять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 27 августа против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.