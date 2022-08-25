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«Челси» предложит около 90 млн евро за Фофана

 
25 Августа 2022 • 22:10 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

«Челси» готовит новое предложение «Лестеру» по центральному защитнику Уэсли Фофана.

Переговоры между клубами продолжаются не первую неделю. «Лестер» не горит желанием продавать 21-летнего игрока, а тот в свою очередь совсем не против переезда в столицу. Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, близится новый этап переговоров: «Челси» предложит «лисам» порядка 89 млн евро за француза. Сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые детали сделки, включая бонусы.

Уэсли Фофана стал игроком «Лестера» в 2020 году, перейдя из французского «Сент-Этьена» за 30 млн евро. В составе «лис» центрбек отыграл 52 матча во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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