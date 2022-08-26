«Эвертон» нашёл замену Гордону в «Борнмуте»

«Эвертон» определился с приоритетным кандидатом на замену Энтони Гордону, которого в последнее время активно сватают в «Челси». По информации от журналиста Низара Кинселлы, «ириски» обратили внимание на вингера «Борнмута» Джейдона Энтони.

22-летний англичанин может закрыть позицию как на левом, так и на правом фланге атаки. Такой же универсальностью как раз обладает Гордон.

У Энтони остаётся всего год по контракту с «Борнмутом», поэтому «Эвертон» рассчитывает заполучить его по скидке. В прошлом сезоне полузащитник забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в Чемпионшипе.