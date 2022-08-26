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«Эвертон» нашёл замену Гордону в «Борнмуте»

 
26 Августа 2022 • 15:25 Комментировать
Челси
...
Лестер
1 1.40 X 4.90 2 7.70
27.08 17:00

«Эвертон» определился с приоритетным кандидатом на замену Энтони Гордону, которого в последнее время активно сватают в «Челси». По информации от журналиста Низара Кинселлы, «ириски» обратили внимание на вингера «Борнмута» Джейдона Энтони.

22-летний англичанин может закрыть позицию как на левом, так и на правом фланге атаки. Такой же универсальностью как раз обладает Гордон.

У Энтони остаётся всего год по контракту с «Борнмутом», поэтому «Эвертон» рассчитывает заполучить его по скидке. В прошлом сезоне полузащитник забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Борнмут Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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