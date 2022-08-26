Пиоли – о Леау: «Его не беспокоят трансферные слухи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли уверен, что нападающий Рафаэл Леау не покинет команду до закрытия трансферного окна. Напомним, что португальца в последнее время активно связывают с лондонским «Челси».

«Я не вижу проблем с Леау. Его не беспокоят трансферные слухи, он продолжает оставаться сфокусированным и готовится к следующей игре», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что в контракте у Леау прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро. Ранее футболист также был интересен другому английскому клубу – «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Леау забил 11 голов и отдал 8 ассистов в итальянской Серии А.