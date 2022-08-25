Леау вряд ли перейдёт в «Челси», его сумма отступных уже недействительна

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау с большой долей вероятности останется в клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Николо Скиры, лондонский «Челси» вряд ли сможет оформить сделку по переходу португальца до конца трансферного окна.

Отмечается, что сумма отступных Леау в размере 150 миллионов евро истекал в июле. Теперь же «Милан» может установить за португальца любой ценник, который только пожелает. Напомним, что в прошлом сезоне Рафаэл забил за «россонери» 11 голов в чемпионате Италии и помог клубу выиграть первый Скудетто за последние 11 лет.

Ранее сообщалось, что Леау также интересен «Манчестер Сити».