Гордон близок к переходу в лондонский топ-клуб

Нападающий «Эвертона» Энтони Гордон находится в шаге от перехода в лондонский «Челси». По информации от The Telegraph, мерсисайдский клуб готов отпустить англичанина на «Стэмфорд Бридж».

Президент «ирисок» Билл Кенрайт склоняется к тому, чтобы продать Гордона в «Челси» за 70 миллионов евро. Вырученные средства главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард получит на усиление состава в последние дни трансферного окна.

Напомним, что Гордон не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах нового сезона Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне футболист отметился 4 голами в чемпионате.