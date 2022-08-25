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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гордон близок к переходу в лондонский топ-клуб

 
25 Августа 2022 • 15:03 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Нападающий «Эвертона» Энтони Гордон находится в шаге от перехода в лондонский «Челси». По информации от The Telegraph, мерсисайдский клуб готов отпустить англичанина на «Стэмфорд Бридж».

Президент «ирисок» Билл Кенрайт склоняется к тому, чтобы продать Гордона в «Челси» за 70 миллионов евро. Вырученные средства главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард получит на усиление состава в последние дни трансферного окна.

Напомним, что Гордон не отличился ни одним результативным действием в трёх матчах нового сезона Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне футболист отметился 4 голами в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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