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«Челси» уверен в трансфере Гордона

 
23 Августа 2022 • 09:31 Комментировать
Челси
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Лестер
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27.08 17:00

В лондонском «Челси» уверены, что клубу удастся заполучить нападающего «Эвертона» Энтони Гордона. Как сообщает The Times, в руководстве «синих» считают, что сделку вполне возможно осуществить.

Ранее «Эвертон» отказался продавать своего молодого таланта за сумму около 50 миллионов евро. Вполне возможно, что для осуществления трансфера «Челси» придётся выложить 60-70 миллионов.

Сам Гордон попросил руководство «Эвертона» отпустить его в «Челси». Молодой нападающий пока не отличился ни одним голом за три матча нового сезона Английской премьер-лиги.

Отмечается, что Гордон очень нравится тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон трансферы Энтони Гордон
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