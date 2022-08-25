Руководство «Челси» хочет оставить Кепу

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может остаться в своём нынешнем клубе, сообщает журналист Лука Бендони.

По информации источника, в последнее время руководство лондонского клуба считает, что 27-летнего вратаря будет лучше оставить в команде.

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Наполи», однако позже стало известно, что переговоры между двумя клубами об аренде футболиста зашли в тупик.

В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «синих» 15 матчей, пропустив в них 10 мячей и восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает испанского вратаря в 10 миллионов евро.