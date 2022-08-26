Тухель: «Канте пропустит больше месяца»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что полузащитник Нголо Канте выбыл из строя минимум на месяц. Напомним, что француз получил травму во втором тайме матча второго тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма».

«Канте пропустит больше месяца. Что касается Ковачича, Матео тренировался с командой. Думаю, он будет готов сыграть около 20 минут», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Завтра «Челси» предстоит принять у себя дома «Лестер», который пока не выиграл ни одного матча в новом сезоне АПЛ. В игре с «лисами» «пенсионерам» не поможет защитник Калиду Кулибали, который получил красную карточку в поединке против «Лидса».