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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ может перехватить Пепе у «Ниццы»

 
24 Августа 2022 • 11:00 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе может продолжить карьеру в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от The Sun, в гонку за футболистом ворвался «Лестер», который хочет перехватить ивуарийца у «Ниццы».

Напомним, что французский клуб ранее почти договорился об аренде нападающего с правом выкупа. Тем не менее, по сведениям источника, в гонку вмешался «Лестер», который как раз ищет футболиста на правый фланг атаки.

Пепе в 2019 году обошёлся «Арсеналу» в 80 миллионов евро. Ивуариец является самым дорогим игроком в истории «канониров».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже дал понять Пепе, что тот не входит в его планы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лестер Арсенал Лондон Николя Пепе Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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