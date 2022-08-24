Клуб АПЛ может перехватить Пепе у «Ниццы»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе может продолжить карьеру в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от The Sun, в гонку за футболистом ворвался «Лестер», который хочет перехватить ивуарийца у «Ниццы».

Напомним, что французский клуб ранее почти договорился об аренде нападающего с правом выкупа. Тем не менее, по сведениям источника, в гонку вмешался «Лестер», который как раз ищет футболиста на правый фланг атаки.

Пепе в 2019 году обошёлся «Арсеналу» в 80 миллионов евро. Ивуариец является самым дорогим игроком в истории «канониров».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже дал понять Пепе, что тот не входит в его планы.