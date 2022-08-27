Чалоба в старте «Челси» на матч с «Лестером»

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба начнёт в старте поединок 4 тура АПЛ против «Лестера». Об этом утверждает инсайдер Натан Гиссинг.

Что интересно, свой последний матч в Английской премьер-лиге Чалоба провёл как раз против «Лестера» в предпоследнем туре прошлого сезона. В этот раз англичанин вынужденно выйдет в основе из-за дисквалификации Калиду Кулибали, который получил красную карточку в игре с «Лидсом».

Напомним, что Чалобу в последнее время активно связывают с уходом из «Челси». После прихода в команду Уэсли Фофана англичанин действительно может покинуть «Стэмфорд Бридж». На Трево в данный момент претендуют «Интер», «Милан» и «РБ Лейпциг».