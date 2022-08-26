Кирьяков — о Захаряне в «Челси»: «Такими моментами нужно пользоваться, и ему нужно однозначно уезжать»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению Кирьякова, 19-летнему футболисту стоит принять предложение лондонского клуба и попробовать свои силы в Европе.

«Может быть, сразу на него не рассчитывают, но в любом случае в ближайшем будущем он должен вырасти в очень сильного футболиста. Такими моментами нужно пользоваться, и ему нужно однозначно уезжать», — цитирует Кирьякова РИА Новости.

Также экс-футболист призвал Захаряна продолжать упорно работать, а не почивать на лаврах, витая в облаках.

Ранее сообщалось, что Захарян подпишет с «Челси» шестилетний контракт, а сумма трансфера составит 15 миллионов евро.