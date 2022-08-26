Колосков — о Захаряне в Англии: «Это же «Челси», а не какой-то турецкий клуб, надо переходить»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что лондонский клуб сделал предложение «бело-голубым» о покупке 19-летнего россиянина в размере 15 миллионов евро. Эту информация уже подтвердили такие авторитетные журналисты, как Джанлука ди Марцио и Фабрицио Романо. А Никола Скира сообщил, что контракт Захаряна в «Челси» будет рассчитан до 2028 года.

По мнению Колоскова, 90% успеха Захаряна в лондонском клубе будут зависеть от него самого.

«Такое предложение может поступить раз в жизни. Это же «Челси», а не какой-то турецкий клуб, один из лидеров европейского и мирового футбола. Конечно, надо переходить.

Если его берут, то видят в нём перспективы, а перспективу надо реализовать, приехать и на тренировке выглядеть лучше своих конкурентов», — цитирует Колоскова Metaratings.

Напомним, что Захарян выступает за «Динамо» на протяжении всей своей профессиональной взрослой карьеры. Всего в составе «бело-голубых» футболист провёл 52 матча, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач.