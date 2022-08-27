Нигматуллин — о Захаряне в «Челси»: «Сейчас он не готов играть в таком суперклубе, но приглашение нужно принимать»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению экс-футболиста, несмотря на то, что 19-летний Захарян пока ещё не готов к игре на таком высоком уровне, ему следует принять предложение лондонцев.

«Можно, конечно, отдать Захаряна сразу в аренду в «Динамо», но это будет неправильно, ведь тогда не будет никакой адаптации к европейскому футболу. Возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат, например. Подошёл бы и Чемпионшип, кстати», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Челси» сделал предложение московскому клубу о покупке Захаряна в размере 15 миллионов евро. Именно в такую стоимость оценивает футболиста и авторитетный портал Transfermarkt.

В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл пять матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.