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Зиеш может продолжить карьеру в другом лондонском клубе

 
24 Августа 2022 • 12:50 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш до конца трансферного окна может оказаться в другом лондонском клубе. По информации от AD Sportwereld, марокканец интересен «Тоттенхэму», который возглавляет Антонио Конте.

По сведениям источника, лондонский клуб готов составить конкуренцию амстердамскому «Аяксу» в борьбе за футболиста. При этом маловероятно, что «Челси» согласится отпустить Зиеша в стан прямых конкурентов.

Зиеш недавно провёл встречу с руководством «Аякса», где обсудил возможность возвращения. Тем не менее, марокканец вернётся в Амстердам только в том случае, если клуб продаст Антони в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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