Зиеш может продолжить карьеру в другом лондонском клубе

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш до конца трансферного окна может оказаться в другом лондонском клубе. По информации от AD Sportwereld, марокканец интересен «Тоттенхэму», который возглавляет Антонио Конте.

По сведениям источника, лондонский клуб готов составить конкуренцию амстердамскому «Аяксу» в борьбе за футболиста. При этом маловероятно, что «Челси» согласится отпустить Зиеша в стан прямых конкурентов.

Зиеш недавно провёл встречу с руководством «Аякса», где обсудил возможность возвращения. Тем не менее, марокканец вернётся в Амстердам только в том случае, если клуб продаст Антони в «Манчестер Юнайтед».