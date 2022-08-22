«Лестер» готов продать Фофана

«Лестер» смягчил свою позицию в переговорах с «Челси» по трансферу защитника Уэсли Фофана. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «лисы» теперь готовы продать француза и уже ищут ему замену.

«Лестер» может расстаться с Фофана за сумму около 85 миллионов евро. «Челси» не хочет, чтобы футболист становился самым дорогим защитником в истории, чтобы не возлагать на него дополнительное давление.

На позицию «Лестера» повлияло настроение самого Фофана. Француз увлёкся трансфером в «Челси», вследствие чего главный тренер Брендан Роджерс оставил его вне заявки на матч с «Саутгемптоном».