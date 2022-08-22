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«Лестер» готов продать Фофана

 
22 Августа 2022 • 14:48 Комментировать
Челси
...
Лестер
27.08 17:00

«Лестер» смягчил свою позицию в переговорах с «Челси» по трансферу защитника Уэсли Фофана. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «лисы» теперь готовы продать француза и уже ищут ему замену.

«Лестер» может расстаться с Фофана за сумму около 85 миллионов евро. «Челси» не хочет, чтобы футболист становился самым дорогим защитником в истории, чтобы не возлагать на него дополнительное давление.

На позицию «Лестера» повлияло настроение самого Фофана. Француз увлёкся трансфером в «Челси», вследствие чего главный тренер Брендан Роджерс оставил его вне заявки на матч с «Саутгемптоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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