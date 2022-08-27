Овечкин: «Мне бы хотелось, чтобы Захарян заиграл в «Челси»

Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал возможный переход полузащитника московского «Динамо» Александра Захаряна в «Челси». Напомним, что лондонский клуб готов заплатить за вингера 15 миллионов евро.

«Мне бы хотелось, чтобы он заиграл в «Челси», если это правда. Чем выше, тем лучше», – цитирует Овечкина Metaratings.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что Захарян подпишет с «Челси» контракт до 2028 года. В новом сезоне Российской премьер-лиги Захарян забил один гол и отдал две результативные передачи в 5 поединках. В прошлой кампании игрок отметился 7 мячами и 6 ассистами в чемпионате.