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«Челси» предложит за Фофана 85 миллионов евро

 
26 Августа 2022 • 11:26 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Новое предложение «Челси» по центральному защитнику «Лестера» Уэсли Фофана составит 85 миллионов евро. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что предыдущее предложение «Челси» в районе 80 миллионов евро было немедленно отклонено «Лестером». Команда Брендана Роджерса продаст француза только за сумму, которая сделает Фофана самым дорогим защитником в истории.

Уэсли не примет участие в ближайшем матче «Лестера» против «Челси», который состоится в субботу на «Стэмфорд Бридж» в 17:00 по московскому времени. Главный тренер Брендан Роджерс перевёл футболиста в дубль.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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