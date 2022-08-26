«Челси» предложит за Фофана 85 миллионов евро

Новое предложение «Челси» по центральному защитнику «Лестера» Уэсли Фофана составит 85 миллионов евро. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что предыдущее предложение «Челси» в районе 80 миллионов евро было немедленно отклонено «Лестером». Команда Брендана Роджерса продаст француза только за сумму, которая сделает Фофана самым дорогим защитником в истории.

Уэсли не примет участие в ближайшем матче «Лестера» против «Челси», который состоится в субботу на «Стэмфорд Бридж» в 17:00 по московскому времени. Главный тренер Брендан Роджерс перевёл футболиста в дубль.