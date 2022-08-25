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Фофана не сыграет с «Челси»

 
25 Августа 2022 • 15:12 Комментировать
Челси
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Лестер
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27.08 17:00

Трансферная цель «Челси» Уэсли Фофана не сыграет против «синих» в эту субботу на «Стэмфорд Бридж». По информации от французского издания RMC Sport, главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оставил защитника вне заявки на матч.

Напомним, что Фофана активно настаивает на своём переходе в «Челси». «Лестер», в свою очередь, не намерен отпускать француза за сумму ниже 90 миллионов евро, что сделает Уэсли самым дорогим центральным защитником в истории футбола.

Ранее отмечалось, что в случае неудачи с трансфером Фофана, «Челси» переключит своё внимание на Эдмонда Тапсоба из леверкузенского «Байера». Ещё одной альтернативой является капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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