Самсонов заявил, что не покинет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ

Воспитанник и защитник столичного «Торпедо» Артём Самсонов заявил, что не собирается покидать свою команду даже в случае её возможного вылета из РПЛ.

«Я всегда буду с «Торпедо», в случае вылета в Первую лигу я точно останусь в команде. Ну, если руководство меня оставит», - заявил Самсонов «РБ Спорт», добавив, что у клуба впереди ещё четыре матча и мыслей о понижении в классе нет.

Самсонов является воспитанником школы «Торпедо», за московский клуб выступает на протяжении последних пяти лет.

«Торпедо» на данный момент неизменно идет на последнем месте в РПЛ – в активе клуба лишь 13 очков, отставание от 14 места – девять баллов. «Автозаводцы» могут покинуть элитный дивизион уже в следующем, 27 туре.

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